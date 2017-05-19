Türkiye'den Almanya'ya İncirlik şartı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Washington ziyareti sırasında düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nde (CSIS) yaptığı konuşmada Türkiye ile İncirlik gerilimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'İLTİCA BAŞVURUSU YAPANLARI İADE EDİN'

Sigmar Gabriel, "Erdoğan'ın hükümeti, bize 'eğer iltica başvurusunda bulunanları bize iade ederseniz, evet işte o zaman milletvekilleriniz Alman askerlerini ziyaret edebilir' dedi. Bu kanunlarımızın, Anayasamızın ihlalidir, böyle bir şey yasak." diye konuştu.

İLK KEZ RAKAM VERDİ

Gabriel, Washington'daki konuşmasında ilk kez Almanya'da iltica hakkı tanınanların sayısına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Gabriel, "Yaklaşık 450 iltica başvurusunda bulunan var. 80 kişiye iltica hakkı tanındı. Şimdi Türk Hükümeti bizden bu kişileri, hapsedilmeleri için, Türkiye'ye vermemizi istiyor. Bu bir NATO müttefikinin diğer bir NATO müttefikine şantaj uyguladığı bir durumdur. Bu kesinlikle mümkün değil." dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI DA SORULDU

Alman Bakan Gabriel'e Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Almanya İncirlik'ten çıkmak isterse kendileri bilir, onlara yalvaracak değiliz." şeklindeki açıklaması da soruldu.

Gabriel, "Türk tarafına 'Bu çok tehlikeli bir durum, lütfen bu ordunun Federal Meclis denetimi altında bir ordu olduğu gerçeğini hafife almayın, karar mercii Federal Meclis' sözleriyle anlatmaya çalıştık. Sonra çıkıp açıkça, kamuoyu önünde, iltica yasalarımızı değiştirmediğimiz müddetçe ziyaret izni vermeyeceklerini açıkladılar. Bu imkansız. Ben arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu’nu aradım, 'sorunu çözelim' dedim ve yanıtı ne yazık ki işte sizin ifade ettiğiniz gibi oldu."