Türkiye'den Arakanlı Müslümanlara 50 milyon dolar destek

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Naci Koru, Avrupa Birliği ile Kuveyt'in öncülük ettiği ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin ortaklaşa düzenlediği Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası yardım konferansında konuştu.

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden konferansta Koru, 600 binden fazla Arakanlı sığınmacıya kapılarını açtığı için Bangladeş hükümetine teşekkür etti.

"TÜRKİYE KRİZİN BAŞINDAN İTİBAREN TEMAS HALİNDE"

Arakan sorununun dünyanın en öncelikli ve acil sığınmacı krizlerinden birini oluşturduğunu vurgulayan Koru, Arakan eyaletinin kuzeyinde yaşanan gelişmelerden endişe duyduklarını ifade etti.

Koru, yerinden edilen Arakanlı sığınmacıların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye'nin krizin başından itibaren Bangladeş hükümeti ve BM kuruluşlarıyla dayanışma ruhu içinde temas halinde olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin geçen yıldan bu yana Arakan Müslümanlarına yaptığı yardımları örnekleriyle anlatan Koru, eylül ayında Türkiye'den Myanmar ve Bangladeş'e üst düzey ziyaretler gerçekleştirildiğini anımsattı.

"DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ"

Koru, Türkiye olarak orta vadede 100 bin Arakanlı Müslüman'a 3 milyon metrekarelik bir arazide barınak inşa etmeyi, iki alan hastanesi ile 10 sağlık ve aile sağlık merkezi kurmayı, belediyelere taze yiyecek ve temiz su kuyuları tedarik etmeyi planladıklarını aktardı.

Koru, "Planlanan projeler ve teslimatlarla birlikte Türkiye tarafından sağlanan insani yardım miktarı toplamda 50 milyon doları aşacak." dedi.

Arakan krizinin acil ve koordineli çalışmalarla çözülebileceğinin altını çizen Koru, "Türkiye olarak, Bangladeş'teki yetkililerle yakın koordinasyon içinde Arakan Müslümanlarına olan desteğimizi sürdürmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

"ŞİDDET DEVAM EDİYOR"

Öte yandan, Bangladeş'in BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Shameem Ahsan da konferansta yaptığı konuşmada, 1994'te Ruanda'da yaşanan soykırımdan bu yana tek bir ülkeden devam eden en büyük sığınmacı akınıyla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Ahsan, iddiaların aksine Arakan eyaletinde şiddetin devam ettiğini ve her gün binlerce Arakanlı Müslüman'ın ülkesine geldiğini belirtti.

Myanmar hükümetine çağrıda bulunan Ahsan, ülkesindeki sığınmacıların bir an evvel evlerine dönmesini istedi.