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Türkiye'den Avrupa'ya sevkiyat yapan 8 kişi tutukladı

Türkiye'den Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatını yöneten isimler arasında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

İHA | 19.03.2018 - 22:10..
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Türkiye üzerinden Avrupa’ya yapılan uyuşturucu sevkiyatını yöneten isimler arasında olduğu iddia edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatan Kocaeli Narkotim ekipleri, 17 Mart’ta Kocaeli, İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.

Türkiye'den Avrupa'ya sevkiyat yapan 8 kişi tutukladı

Türkiye'den Avrupa'ya sevkiyat yapan 8 kişi tutukladı VİDEO


8 KİŞİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Arama listesinde olan 2 kişinin ise önceki operasyonlarda tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişiden 6’sı bu sabah saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 2’si ise İstanbul’da sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 8 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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