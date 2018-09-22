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Türkiye'den Azez'deki çocuklara oyuncak

Başlatılan kampanya kapsamında toplanan oyuncaklar, Suriye'nin Azez bölgesindeki Türkmen çocuklara ulaştırıldı.

AA | 22.09.2018 - 07:52..
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Türkiye'den Azez'deki çocuklara oyuncak

AFAD ve Hempa'nın desteklediği proje sayesinde savaş mağduru çocuklar için 600 oyuncak toplandı. Azez'e giden yetkililer Türkmen çocukları sevindirdi.

ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİLER

Azez'deki Türkmenlerin kaldığı kamplara giden proje destekçilerinin yetkileleri Türkiye'den gelen hediyeleri çocuklara dağıttı.

Savaşın ortasında doğan çocuklar, aldıkları hediyeler karşısında mutluluklarını saklayamadı. Yardım ettikleri için Türk halkına ve devletine teşekkür eden miniklere 600 adet oyuncak dağıtıldı.

Türkiye'den Azez'deki çocuklara oyuncak

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Çocuklar için yapılan projelerin devam edeceğini ifade eden yetkililer, her çocuğun mutlu olmaya hakkı olduğunu savundu.

Türk milletinin sadece dönlünün değil elinin de açık olduğunu söyleyen Hempa yetkilisi, "Savaşlardan en çok çocuklar etkileniyor. Bizler de onları sevindirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Azez'deki çocuklara oyuncak

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