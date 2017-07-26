Türkiye'den BMGK'de İsrail'e çağrı

Begeç, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen "Filistin dahil Ortadoğu'daki gelişmeler" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin sorununun bölgesel ve küresel kalıcı barışa engel oluşturduğunu söyledi.

"ÖNCELİĞİMİZ TANSİYONUN AZALTILMASI"

Yaşanan son gelişmelerin bunu tekrar hatırlattığını ifade eden Begeç, "Önceliğimiz tansiyonun azaltılması ve tüm tarafların itidalli davranması olmalıdır. Bununla beraber İslam dünyası için Harem-i Şerif'in tarihi statüsünün ve kutsallığının korunmasının önemi konusunda çok açık olmalıyız. Tarihi statünün değiştirilme çabası barış içinde birlikte var olmayı tehlikeye atar." dedi.

"FİLİSTİNLİLERE ORANTISIZ GÜÇ MEŞRU GÖSTERİLEMEZ"

Kudüs'ün İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik için kutsal olduğunu ve buna göre davranılması gerektiğini dile getiren Begeç, şöyle devam etti: "Harem-i Şerif'in üç gün kapatılması, ardından girişlere metal dedektörler koyma kararı ve Müslümanların girişini kısıtlayan diğer önlemler kabul edilemez. Bu yanlışlar ve sokakta ibadet eden Filistinlilere karşı orantısız güç kullanımı hiçbir şekilde meşru gösterilemez."

İSRAİL'E ÇAĞRI

Güven Begeç, konuşmasında İsrail'e de çağrı yaparak "İsrail'den Harem-i Şerif'e girişi engelleyen kısıtlamaları kaldırması konusundaki uluslararası çağrıya kulak vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

İsrail'in metal dedektörleri kaldırma konusunda aldığı son kararı "doğru yönde atılmış bir adım" olarak nitelendiren Begeç, statükonun korunmasının normale dönüş için temel olduğunu, bunun bir din ve ibadet özgürlüğü meselesi olduğunu vurguladı.