Türkiye'den Çek Cumhuriyeti'ne 1915 olayları eleştirisi

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1915 olayları konusunda Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi'nde 25 Nisan tarihinde alınan kararı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Ayrıca, Çekya Cumhurbaşkanı Zeman'ın 1915 olayları konusunda ülkesindeki Ermeni cemaatini muhatap alan ve önemli tutarsızlıklar içeren mektubunu da üzüntüyle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı Zeman, mektubunda, bir yandan tarihin siyasetçiler tarafından yorumlanmaması gerektiğini, siyasetçilerin tarihi olayları siyasi çıkarları doğrultusunda kullandıklarını belirtip, geçmişin öncelikle tarihçiler tarafından araştırılması ve yorumlanması gerektiğini vurgularken, diğer yandan kendi sözleriyle çelişkiye düşerek 1915 olaylarına ilişkin siyasi değerlendirmelerde bulunmaktadır. Tarihi gerçeklere ve hukuk ilkelerine açıkça aykırı olan sözkonusu siyasi tasarruflara ilişkin tepkimiz Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisine bildirilmiştir."