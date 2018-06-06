Türkiye'den Cerablus'a Meslek Yüksekokulu

Türk askerinin Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizlediği Cerablus, eğitimde de Türkiye'nin desteğini aldı. Türkiye'nin Suriye'ye toprak için girdiğini iddia edenler, insalara özgürlük sunmanın nasıl yapıldığı bir kez daha öğrendi.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜNE BAĞLI OLACAK

Türkiye, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak bir Meslek Yüksekokulu kurma kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanlığının yazısı üzerine Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Cerablus Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.