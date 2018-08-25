Türkiye'den dijital ekonomi hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM UZAY AJANSI

Türkiye'yi temsilen katıldığı toplantılarda mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Varank, özellikle Rusya ve Çin heyetleriyle yaptıkları görüşmelerde gündemin Uzay Ajansı olduğunu söyledi.

Rusya'dan sonra Çin Sanayi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Miao Wei ile de bir araya geldiklerini belirten Varank, bu görüşmede Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin konuşulduğunu aktardı.

"TÜRKİYE GİRİŞİMİN ORTA KORİDORUNDA YER ALMAK İSTİYOR"

Varank, söz konusu girişimin sadece altyapıya odaklanan bir proje olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti: "Kuşak ve Yol Girişimi güzergahtaki ülkelerde araştırma, geliştirme ve inovasyona da katkı sağlayacak. Türkiye, bu girişiminin orta koridorunda yer almak istiyor. Görüşmede muhataplarımıza bunu ilettik. Türkiye'nin güzergahın bir parçası olması ülkeler için kazan-kazan sonucu doğuracak, yatırım, istihdam ve güçlü büyümeye katkı sağlayacak."





"ÇİN İLE DAHA DENGELİ BİR TİCARETİ HEDEFLİYORUZ"

Çin ile araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında iş birliğine hazır olduklarını ifade eden Varank, "Çin ile daha dengeli bir ticareti hedefliyoruz. Her iki ülke ekonomisi birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip. Karşılaştırmalı üstünlüklerimizden daha iyi faydalanmalıyız." diye konuştu.

"DÜNYADA BİR PARA BİRİMİNİN HEGEMOYASI VAR"

İki gün süren toplantılarda G20 ülkelerinin dijital ekonomideki pozisyonlarını anlatan konuşmalar yaptıklarını belirten Varank, şöyle devam etti: "Biz konuşmamızda özellikle son günlerde yaşadığımız kurdaki dalgalanmayla ilgili bir bölümden bahsettik. Şu anda dünyada bir para biriminin hegemonyası var. Bu hegemonya sayesinde birtakım siyasi atraksiyonlarla ekonomiye etki etme olanağı buluyorlar. Eğer biz dünyada dijital ekonomi sayesinde kullanılabilecek bir değiş-tokuş mekanizması geliştirebilirsek böylece bir para biriminin hegemonyasını da kırma imkanımız olur. Bunun için çalışmak gerekiyor ve ülkelerin de bunu değerlendirmesi gerekiyor."

Varank, toplantıda görüştüğü herkesin dünyada ticaretin ve ekonominin öngörülemez bir hale gelmesinden ve bir belirsizliğin olmasından şikayetçi olduğunu aktararak, bunu sesli dile getiremeseler de ikili görüşmelerde dünyanın geldiği bu noktadan rahatsızlık duyduklarını, buna bir çözüm bulunması gerektiğini açıkça belirttiklerini söyledi.

TOPLANTIDA ELE ALINAN DİĞER KONULAR

Toplantında dijital hükümet, cinsiyet uçurumunun kapatılması, dijital ekonominin ölçümü ve altyapısının güçlendirilmesi, yeni gelişen teknolojilerle KOBİ'lerin dönüşümü konularının masaya yatırıldığını belirten Varank, bunlar arasında dijital cinsiyet uçurumunun kapatılması ve dijital ekonominin ölçümü başlıklarının öne çıktığını ifade etti.

"GERİDE KALAMAYIZ"

Varank, verinin günümüz dünyasının petrolü olarak tanımlandığını, "Verinin toplanması, işlenmesi ve kanıta dayalı politikaların oluşturulması önümüzdeki dönemde ülkeleri küresel arenada bir adım öne çıkaracaktır. Türkiye olarak biz bunun gerisinde kalamayız, kaybedecek zamanımız yok, bu bilincin hem kamuda hem de özel sektörde güçlenerek hızlı adımlarla hayata geçirilmesi önem taşıyor." dedi.

DİJİTAL EKONOMİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Varank, Türkiye’de dijital ekonomi ve bunun ölçülmesi konusunun yeterince bilinmediğine dikkati çekerek, "Hızla gelişen teknoloji dünyasında öncü olmalıyız. Yeni dönemde dijital ekonominin ölçümü konusunu sahipleniyoruz. Bu konuda kamu ve özel sektördeki tüm muhataplarımızın farkındalığını artıracağız." dedi.

Verinin serbest dolaşması, yaygınlaşması ve herkese açık olması gerektiğini vurgulayan Varank, açık kaynaklı yazılımların da pek çok yapısal problemi hızlıca çözdüğünü ve verimliliği arttırdığını ifade etti.

DİJİTAL EKONOMİDE KADIN VURGUSU

Kadınların dijital ekonomideki yetersiz temsilinin büyük sorun olduğuna işaret eden Varank, büyüme ve refahın artması için kadınların bu alanda daha aktif olması gerektiğini dile getirdi.

Varank, Arjantin’deki toplantıda kadın erkek eşitliğinin tartışıldığını ancak oturumda sadece üç kadının olduğunu ve bu durumun kendisini rahatsız ettiğini belirterek, "100 Günlük İcraat Programı'nda da yer alan 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' aracılığıyla biz kız çocuklarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız. Hedefimiz bilimle teknolojiyle ve inovasyonla uğraşan kız çocukları yetiştirmek." diye konuştu.

BAKAN VARANK'IN THY GURURU

Öte yandan Bakan Varank, görüşmeleri esnasında birçok heyet başkanı ve katılımcıların Türk Hava Yollarının (THY) hizmetlerinden memnuniyetle bahsettiğini ifade ederek, "THY'nin en çok noktaya uçma politikasının ne kadar etkili ve faydalı olduğunu bu seyahatte gördük. Katılımcılar, Arjantin ve diğer ülkelere seyahatlerinde mutlaka THY'yi kullandıklarını ve hizmetlerinin memnun kaldıklarını dile getirdiler. Ülkem adına çok mutlu oldum." dedi.