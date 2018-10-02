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Türkiye'den Endonezya'ya ilk yardım seferi ulaştı

Endonezya'da depremin ardından tsunaminin gelmesi binden fazla ölüme neden oldu. Yaşanan felaket karşısında sessiz kalmayan Türkiye, yapılan yardımları bölgeye ulaştırdı.

AA | 02.10.2018 - 04:48..
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Türkiye'den Endonezya'ya ilk yardım seferi ulaştı

Bölgede çalışmaların hızlandırılabilmesi için 14 günlük olağanüstü hal ilan edildi. İHH İnsani Yardım Vakfı, Endonezya'da yaşanan krizin merkez üssü Palu’ya ulaşarak acil yardım çalışmalarına başladı.

Türkiye'den Endonezya'ya ilk yardım seferi ulaştı


2 BİN KİŞİYE MALZEMELER ULAŞTI

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı bin 500’e yaklaştı. İHH, ilk etapta 2 bin kişiye acil yardım malzemesi ulaştırırken, aynı zamanda Türkiye’den bölgeye ulaşan ilk yardım kuruluşu oldu.

Bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişimde problemler yaşanıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı bin 400 kişilik arama kurtarma ekibiyle bölgede çalışma yürütüyor.

İHH ekipleri Endonezya’da yardıma başladı VİDEO

Türkiye'den Endonezya'ya ilk yardım seferi ulaştı

YARDIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Palu'da binlerce kişi yaralandı, birçok ev de büyük hasar gördü. Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'nın uçuş pistinin bir kısmı da depremde hasar görmüştü.

Yapılan çalışmaların ardından havaalanı, ticari uçuşlara yeniden açıldı. Diğer bölgelerdeki durumla birlikte çok daha büyük kayıpların yaşanabileceği ifade ediliyor. Bölgede çalışmaların hızlandırılabilmesi için 14 günlük olağanüstü hal ilan edildi.

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