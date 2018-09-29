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Türkiye'den Enzonezya'ya: Yardıma hazırız

Türkiye'nin, meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin ardından Endonezya'ya her türlü yardımı yapmaya hazır olduğu bildirildi.

AA | 29.09.2018 - 23:34..
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Türkiye'den Enzonezya'ya: Yardıma hazırız

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunaminin yol açtığı ağır can kayıpları ve hasardan üzüntü duyulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'den Enzonezya'ya: Yardıma hazırız

"DOST VE KARDEŞ ENDONEZYA HALKINA YARDIMA HAZIRIZ"

"Türkiye, dost Endonezya Hükümeti ve kardeş Endonezya halkıyla dayanışma içinde olup, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Türkiye'den Enzonezya'ya: Yardıma hazırız


7,7'LİK DEPREM VE TSUNAMİ, 384 CAN ALDI

Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle 384 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 540 kişinin tedavisi devam ediyor.

Endonezya'da deprem sonrası tsunami oluştu

Türkiye'den Enzonezya'ya: Yardıma hazırız

29 KİŞİ KAYIP

Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB), deprem ve ardından oluşan tsunaminin olumsuz etkilediği bölgede 29 kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

Türkiye'den Enzonezya'ya: Yardıma hazırız

Donggala ve Palu bölgesinde 16 bin 732 kişinin 24 noktada güvenli alanlara yerleştirildiğini aktaran yetkililer, battaniye, içme suyu ve gıda acil ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığını ve yardım çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetmişti.

Türkiye'den Enzonezya'ya: Yardıma hazırız

Türkiye'den Enzonezya'ya: Yardıma hazırız

Türkiye'den Enzonezya'ya: Yardıma hazırız

Türkiye'den Enzonezya'ya: Yardıma hazırız

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