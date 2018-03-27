Türkiye'den Erbil'e 6 ay sonra ilk direkt uçuş

THY'ye ait bir uçak, 150'den fazla yolcusuyla yaklaşık 2,5 saat süren uçuşun ardından Erbil'deki havalimanına yerel saatle 02.30'da iniş yaptı.

"BÖLGE HALKINA BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK"

Aslen Iraklı olan ve Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yaşayan Seyif Gaffur adındaki yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçuş yasağı kalkmadan önce Erbil'deki ailesini ziyaret etmek için Habur'u kullanarak Irak'a girdiğini, bunun da kendisi için çok zor olduğunu söyledi.

Karayolunda saatlerce süren yolculuğun tam bir ızdıraba dönüştüğünü belirten Gaffur, Türkiye ve Erbil arasında direkt uçuşların başlamasının özellikle bölge halkına büyük kolaylıklar sağlayacağını dile getirdi.

"İKİ SAATTE GELİYORUZ"

THY'nin ilk uçağıyla Erbil'e gelen Türk vatandaşı Işık Eren de "Daha önce Şırnak ve Mardin üzerinden geliyorduk. Ortalama 10 saatten aşağı sürmüyordu. Şimdi ise iki saatte gelebiliyoruz." dedi.

Erbil'de elektrik mühendisi olarak görev yaptığını ve iş yoğunluğuna göre ayda 3-4 kez Türkiye'ye gitmek zorunda olduğunu aktaran Ali Bilgiş ise seferlerin başlamasının en çok kendileri gibi bölgede çalışan işçiler ile iş adamlarına yaradığını kaydetti.

Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referandum düzenlemesini gerekçe göstererek, 29 Eylül tarihinde Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferlerini askıya alma kararı almıştı.

Yasak sırasında Iraklı yolcular, İstanbul'dan Mardin veya Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanı'na gelip, oradan da 15 saati bulan karayolu seyahatiyle Habur Gümrük Kapısı'nı kullanarak ülkelerine giriş yapabiliyordu. .