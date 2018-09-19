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Türkiye'den gayrimenkul alan vatandaşlık alabilecek

Türkiye'den 250 bin dolarlık konut alan yatırımcılar, Türkiye vatandaşlığına daha rahat geçebilecek.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 13:24..
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Türkiye'den gayrimenkul alan vatandaşlık alabilecek

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Türk vatandaşlığına geçiş şartlarında değişiklik yapıldı.

Vatandaşlık kanunu uygulamasına ilişkin yönetmelik değişikliği ile 500 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık verilirken, 250 bin dolarlık gayrimenkul alan ve en az 50 kişiye istihdam sağlayanlar da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilecek.

ŞARTLAR

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik ile, yabancıların Türk vatandaşlığını kazanabilmek için;

- Karşılamak zorunda olduğu en az sabit sermaye yatırımı 2 milyon dolardan 500 bin dolara,

TAPU KAYITLARINA ÜÇ YIL SATILMAMA ŞERHİ

- Tapu kayıtlarına üç yıl satılmama şerhi koyularak Türkiye'de taşınmaz mal edimi yoluyla vatandaşlık kazanılabilmesi için öngörülen tutar 1 milyon dolardan 250 bin dolara,

- Belirli miktar mevduatı üç yıl süreyle Türk bankalarında tutma şartı veya devlet borçlanma araçlarının alımı suretiyle vatandaşlık kazanılabilmesi için öngörülen tutar sınırı 3 milyon dolardan 500 bin dolara,

TUTAR SINIRI 500 BİNE DÜŞÜRÜLDÜ

- Gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alınmasında öngörülen tutar sınırı 1.5 milyon dolardan 500 bin dolara, düşürüldü.

Ayrıca, istihdam oluşturma yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılabilmesi için öngörülen istihdam miktarı sınırı ise 100 kişiden 50 kişiye düşürüldü.

Yatırım türleri arasında belirlenen süreyi tamamlamak amacıyla geçişkenlik mümkün olabilecek.

Yönetmeliğe göre bu parasal değerlerin belirlenmesinde Merkez Bankası'nın efektif satış kurunun yanı sıra çapraz döviz kuru da esas alınacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı şöyle:

Türkiye'den gayrimenkul alan vatandaşlık alabilecek

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