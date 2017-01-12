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Türkiye'den gayrimenkul alana vatandaşlık verilecek

Türkiye'ye yatırım yapan, mevduat hesabı açan ve gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık verileceği açıklandı.

DHA | 12.01.2017 - 10:17
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk vatandaşlığı kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre;

Türkiye'den gayrimenkul alana vatandaşlık verilecek

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

- En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı üç yıl satılmaması şerhiyle satın alan,

- En az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yapan

- En az 3 milyon dolar tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı belgelenen veya bu tutarda devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı tespit edilen yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek.

Türkiye'den gayrimenkul alana vatandaşlık verilecek

HÜKÜM ŞARTLARI BELİRTİLDİ

Değişiklikle, en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu belgelenen yabancıların da Türk vatandaşlığı almaya hak kazanacağı hüküm altına alındı.

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