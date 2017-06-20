Türkiye'den Gazze'ye bayramda 10 bin tonluk insani yardım

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Filistinlilerin insani koşullarının iyileştirilmesi çabalarına ve ülkenin devlet kapasitesi inşa sürecine güçlü destek verdiği belirtilerek, Filistin’e yönelik çeşitli yardımlarla tüm halka ulaşılmasının amaçlandığı kaydedildi.

GAZZE'YE 10 BİN TONLUK İNSANİ YARDIM

Filistin'e insani ve nakdi yardım yapılacağı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, 10 bin tonluk üçüncü insani yardım sevkiyatımızın Ramazan Bayramı vesilesiyle önümüzdeki günlerde Gazze’ye ulaşması öngörülmektedir. Filistin Hükümeti genel bütçesine 10 milyon ABD Doları nakdi hibe yardımında bulunma kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

BM FİLİSTİN FONUNA 500 BİN DOLAR

Açıklamada, "Türkiye, kronik hal alan elektrik krizinin sahadaki vahim insani durumu daha da ciddileştirdiği Gazze’de 2016 yılında 5 milyon ABD Doları tutarında yakıt tedariki finansmanı sağlamış olup, hali hazırda sorunun orta ve uzun vadeli çözümüne katkı sağlamak amacıyla güneş panelleri yerleştirilmesi üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir. Buna ilaveten ülkemiz BM’nin Filistin’le ilgili İnsani Fonu’na 500 bin ABD Doları maddi katkıda bulunmaya da karar vermiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

15 BİN GIDA KOLİSİ YARDIMI YAPILDI

Türk Kızılayının Filistin Kızılayıyla iş birliği içinde Gazze’de 15 bin gıda kolisi ve geleneksel bayramlık dağıtımında bulunduğuna işaret edilen açıklamada, 2017 Temmuz ayı itibariyle Birleşmiş Milletler'in Yakın Doğu’daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Danışma Komisyonu’nun Başkan Yardımcılığını ve daha sonra Başkanlığını üstlenecek Türkiye'nin UNRWA’ya düzenli mali ve ayni katkılarının parçası olarak 15 bin ton un yardımı yaptığı kaydedildi.

3 YILDA 200 MİLYON DOLARLIK İNSANİ YARDIM

Kahire’de düzenlenen “Gazze’nin Yeniden İnşası ve Filistin Konferansı”nda Türkiye'nin 2014-2017 yılları için Filistin’e proje bazında 200 milyon dolar yardım yapmayı taahhüt ettiğine dikkat çekilen açıklamada, 2016 yılı sonu itibariyle söz konusu taahhüdün 138,3 milyon dolarlık kısmının yerine getirildiğini belirtti.

Türkiye'nin tüm Filistin sathında gerek insani yardım gerekse de kalkınma yardımı anlamında çok sayıda proje ve faaliyet gerçekleştirmekte olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Türkiye, halkı ve bütün kurumlarıyla Filistin Devleti'nin ve Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.