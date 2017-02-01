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Türkiye'den Gine'ye 50 otobüs gönderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla geçen sene Gine'ye gönderilmeye başlanan otobüslerin tamamı teslim edildi.

01.02.2017 - 09:56
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Gine'nin başkenti Konakri'de düzenlenen otobüs teslim törenindeki konuşmasında, Türkiye ile Gine arasındaki işbirliğinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

TÜRKİYE-GİNE İLİŞKİLERİ

Türk Hava Yollarının (THY) Konakri'ye sefer başlatma kararı aldığını, TİKA'nın da Konakri'ye şube açtığını belirten Çam, Türkiye'nin Gine'yle ilişkilerini geliştirmeyi sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye'den Gine'ye 50 otobüs gönderildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Danışmanı İsmail Hakkı Turunç da İBB'nin temin ettiği otobüslerin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Bakanlığı (TİKA) tarafından Gine'ye ulaştırıldığını açıkladı.

Konakri'nin yönetiminden sorumlu Maturin Bangoura, Türkiye'nin otobüs yardımının Gine için çok önemli olduğunu ve ülkedeki büyük bir açığı kapattığını ifade etti.

Erdoğan'dan Conde'ye doğum günü hediyesi VİDEO

Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkür eden Gine Ulaştırma Bakanı Oye Guilavogui da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart 2016'da Gine'ye gerçekleştirdiği ziyaretten sonra Türkiye-Gine ilişkilerinin güçlendiğine dikkati çekti.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ

Erdoğan, ülkeyi ziyaretinde, İBB'nin Konakri’ye 50 otobüs hibe edeceği müjdesini vermişti.

Türkiye'den Gine'ye 50 otobüs gönderildi

FOTOĞRAF: Güzel haberi öğrenen Gine Devlet Başkanı Conde, Erdoğan'a böyle sarılmıştı.

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