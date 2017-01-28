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Türkiye'den hap alan İngiliz öğrenci yaşamını yitirdi

İngiltere'nin Falmouth kentinde yaşayan 20 yaşındaki tıp öğrencisi Anna Phillips diyet hapları yüzünden yaşamını kaybetti.

28.01.2017 - 08:42
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3 yıl önce psikiyatri merkezinde tedavi gördüğü belirtilen genç kız, Türkiye merkezli bir internet sitesinden diyet hapları sipariş etti.

AŞIRI DOZDA ALDI

Bu ilaçlardan aşırı dozda alan Phillips, sokakta kalp krizi geçirdi. Bir bankta hareketsiz halde bulunan Phillips olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Phillips, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Türkiye'den hap alan İngiliz öğrenci yaşamını yitirdi

Olayın ardından Adli Tıp Kurumu Phillips'in cesedine otopsi yaptı. Otopsiye giren doktor Cornwall Cox, “Durumu Sağlık Bakanlığı'na bildireceğim. Bu ilaçların ülkeye kolay giriş yapması dehşet verici” dedi.

Kendisi de doktor olan anne Penny Phillips, “Hükümeti bu ilaçlar konusunda uyaran doktora minnettarım. Umarım bu tavsiye bu ilaçları kullanan başka kişilerin de hayatını kurtarır” dedi.

Türkiye'den hap alan İngiliz öğrenci yaşamını yitirdi

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