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Türkiye'den Irak depreminde zarar gören 15 aileye yardım

AFAD, Irak ve İran'ın vuran Süleymaniye merkezli deprem sonrası 150 aileye yardım yaptı.

19.11.2017 - 22:33
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi, Irak'ta depremin en çok zarar verdiği Süleymaniye iline bağlı Halepçe ilçesinde 150 aileye gıda kolisi yardımı dağıttı.

Türkiye'den Irak depreminde zarar gören 15 aileye yardım

66 TIR'LIK YARDIM SEVK EDİLDİ

Irak-İran sınırında 12 Kasım'da yaşanan 7,3'lük depremin hemen ardından harekete geçen Türk Kızılayı ve AFAD, bölgeye şimdiye kadar 66 tırlık insani yardım malzemesi sevk etti.

AFAD'a bağlı bir ekip bugün, depremin en çok etkilediği Halepçe'de evleri ağır hasar gören ve çadırlarda kalmak zorunda kalan 150 aileye gıda yardımında bulundu.

Türkiye'den Irak depreminde zarar gören 15 aileye yardım

"MALZEMELER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTI"

AFAD Teknisyeni Erdoğan Biçer, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yardım elini dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, "Bugün Halepçe ilçe yetkilileri tarafından belirlenen 150 aileye gıda ürünlerinden oluşan yardım paketleri dağıttık. Önceki günlerde de gerek Derbendihan gerekse Halepçe'ye bağlı köylerde gıda, çadır, battaniye gibi pek çok insani yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık" diye konuştu.

Türkiye'den Irak depreminde zarar gören 15 aileye yardım

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, 7,3 büyüklüğündeki depremden saatler sonra Süleymaniye'ye gelerek oradan Halepçe ve Derbendihan ilçe merkezlerinin yanı sıra çevre köylere giderek, incelemelerde bulunmuş, yardım malzemelerinin dağıtımına katılmıştı.

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