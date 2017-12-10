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Türkiye'den Irak'a iş birliği devam edecek mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın DEAŞ ile mücadelesini tebrik etti. Yayımlanan mesajda, Türkiye-Irak iş birliğinin DEAŞ mücadelesi sonrasında da devam edeceği belirtildi.

AA | 10.12.2017 - 23:49..
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Irak'ın DEAŞ ile mücadelesini tebrik eden Türkiye, yürütülen mücadelede hayatını kaybeden Iraklılara Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'den Irak'a iş birliği devam edecek mesajı

"İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Irak'ın DEAŞ’a karşı yürüttüğü mücadelenin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyor, Irak hükümetini kutluyoruz. Bu uğurda hayatını kaybeden Iraklı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bundan sonraki süreçte, kurtarılan bölgelerin yeniden imarı, Irak kurumlarının güçlendirilmesi ve Iraklı kardeşlerimiz arasında ulusal uzlaşı sağlanması istikametinde kararlı adımlar atılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Bu alanda yapılacak çalışmaların toplumun tüm kesimlerini içeren kapsayıcı bir anlayışla hayata geçirilmesi önem taşımaktadır."

Açıklamada, Türkiye'nin, DEAŞ ile mücadelede olduğu gibi, DEAŞ sonrası dönemde de her alanda Irak hükümeti ile iş birliği ve dayanışma içinde hareket etmeyi sürdüreceği vurgulandı.

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