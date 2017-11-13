Türkiye'den Irak'taki depremzedelere yardım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, Irak'ta meydana gelen depremden dolayı başta bölgede yaşayanlar olmak üzere, tüm Irak ve İran halkına geçmiş olsun diyerek, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileğinde bulundu.

50 TIRLIK YARDIM KONVOYU

AFAD, Kızılay ve diğer birimlerin şu an arama-kurtarma çalışmalarına yardımcı olduğunu, bunun yanında AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonunda 50 tırlık yardım konvoyunun, Habur'dan Irak'a giriş yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca ilaç, battaniye, çadır gibi acil ihtiyaçlar noktasında gereken her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurguladı.