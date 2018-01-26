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Türkiye'den İran'a tren hattı inşa edilecek

Kars-Iğdır-Nahcivan hattını tamamlamak isteyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yeni hat için harekete geçti.

Haber Merkezi | 26.01.2018 - 10:31..
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Türkiye'den İran'a tren hattı inşa edilecek

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bakü-Tiflis- Kars hattının ardından yeni bir projeye daha hayat vermek için harekete geçiyor.

İRAN'A BAĞLANACAK

Yeni proje, Türkiye'nin güneyinde hayat bulacak. Hükümet; Kars-Iğdır-Nahcivan hattı'nı Hürmüz Boğazı'ndan İran'a bağlamayı planlıyor.

GÜNEY AFRİKA'YA KADAR ULAŞIM SAĞLANACAK

Projeyle ilgili çalışmalarını yürüten hükümet, konuyla ilgili Irak hükümetiyle de görüşmelerini sürdürüyor.

Irak'taki hat, Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a inecek ve Hicaz Yolu tekrar canlanacak. Böylece Çin'den veya Kazakistan'dan gelen bir yük gemisi, Kars üzerinden Suudi Arabistan ve Güney Afrika'ya kadar ulaşabilecek.

Türkiye'den İran'a tren hattı inşa edilecek ViDEO

"İLGİ ÜST SEVİYEDE"

Konuyla ilgili bilgi veren Bakanı Ahmet Arslan, "Amaç oradan Suudi Arabistan, Mısır üzerinden hattın Sudan'a ve oradan da Güney Afrika'ya kadar kesintisiz hale gelmesi. Bunu sadece Hicaz ile düşünmek doğru değil. Türkiye'nin Asya ile Avrupa'yı bağlayan demiryolu ağını Afrika'ya bağlamak diye söylersek daha doğru olur. Muhatap ülkelerin de bu konuda ilgileri çok üst seviyede." diye konuştu.

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