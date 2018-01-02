Türkiye'den İran'daki olaylara ilk tepki

İran'da protestoların 5. gününde gerilim 29 kente sıçrarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. Türkiye'den şu ana kadar herhangi bir tepki gelmemişken Dışişleri Bakanlığından ilk açıklama yapıldı.

Dışişlerinin açıklamasında 2 mesaj ön plana çıkarıldı:

1. Şiddetten kaçının.

2. Ruhani'nin açıklamaları dikkate alınmalı.

Dışişleri Bakanlığı:

ENDİŞE DUYUYORUZ

"İran’da 28 Aralık tarihinde başlayan gösterilerin yayılarak sürdüğü ve çıkan olaylarda ölenlerin olduğu, ayrıca kamu binalarının zarar gördüğü yönündeki haberlerden endişe duyulmaktadır.

RUHANİ'NİN AÇIKLAMALARI DİKKATE ALINMALI

Türkiye, dost ve kardeş İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınarak şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz.

SAĞDUYU MESAJI

Bir an önce ülkede sükunetin sağlanmasını ve sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz."

İran'da gerilim giderek artıyor VİDEO