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Türkiye'den İsrail'e kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Gazze'de bugün barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz." dedi.

AA | 30.03.2018 - 21:49..
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Sabah saatlerinden bu yana Gazze sınırındaki olaylara gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerleri 15 Filistinliyi şehit etmiş, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’deki gösterilere müdahalesinde yaklaşık bin 400 Filistinli yaralamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Filistin'de düzenlenen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nde İsrail askerlerinin sivil halka saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

EN SERT BİÇİMDE KINIYORUZ

"Gazze'de bugün barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz." ifadesini kullanan Kalın, bölgede yaşanan can kayıplarını ve yaralanmaları, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabullenmenin mümkün olmadığını vurguladı.

ULUSLARARASI TOPLUMU GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ

Kalın, açıklamasında şunları kaydetti: "Filistin halkına karşı giderek artan sistematik şiddet, derhal sona ermelidir. Hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz."

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