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Türkiye'den Kazakistan'ın Kurtuluş Günü'ne katılım

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "darbe girişiminin ardından ülkemizi ziyaret ederek desteğini gösteren Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i unutmayacağız" dedi.

İHA | 06.12.2017 - 03:14..
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DWQ

Kazakistan Bağımsızlık Günü Resepsiyonu'na katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “FETÖ’nün hain darbe ve işgal girişiminin ardından ülkemizi bizzat ziyaret ederek desteğini gösteren ilk devlet başkanının Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev olduğunu unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

"ASTANA'DA SICAK İLGİYLE KARŞILAŞTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde eylül ayında Astana’da gerçekleştirilen temasları hatırlatan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı Birinci Fikir ve Teknoloji Kongresi için eylül ayında Kazakistan’a bir resmi temas gerçekleştirdik. Astana’da iki ülkenin kardeşliğine yaraşır bir şekilde Türk dünyasının aksakalı Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in çok sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaştık. Aramızdaki bütün siyasi, askeri, ticari, kültürel, ekonomik ilişkilerimizi her geçen gün daha da güçlendirmek dileğiyle Kazakistan’ın Kurtuluş Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Kazakistan'ın Kurtuluş Günü'ne katılım VİDEO

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