taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.045
USD
3,7179
EURO
3,9377
ALTIN
146,73
PETR
55,9700

Türkiye’den Kuzey Kore’ye kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımlarını kınadığını açıkladı.

06.03.2017 - 23:20
  1. Haberler
  2. Politika

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) 6 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımlarını kınıyoruz. Sözkonusu fırlatmalar, KDHC’nin sonuncusu Kasım 2016’da kabul edilen 2321 sayılı karar olmak üzere BM Güvenlik Konseyi kararlarının yeniden açık ihlalini teşkil etmektedir” dedi.

Açıklamada, “KDHC, gerek bölgesel, gerek uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden balistik füze denemelerine ve diğer faaliyetlerine son vermeli ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmelidir. KDHC’ye kendisine ve uluslararası topluma faydası olmayan ve bölgedeki barış ve güvenlik ortamına zarar veren çatışmacı davranışlara son vermesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener Muğla'da konuştu

Meral Akşener Muğla'da konuştu

672
Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

68
Mehmet Topal: Sabaha kadar uyuyamadım

Mehmet Topal: Sabaha kadar uyuyamadım

167
Bahçeli'den Erdoğan'a destek

Bahçeli'den Erdoğan'a destek

527
Türkiye, PKK/PYD'nin suyunu kesti

Türkiye, PKK/PYD'nin suyunu kesti

396
Merkel kendini savundu

Merkel kendini savundu

213
Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni okumamış

Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni okumamış

562
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM