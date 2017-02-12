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Türkiye'den Kuzey Kore'ye şiddetli kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama ile Kuzey Kore'nin füze fırlatması şiddetle kınandı.

12.02.2017 - 20:40
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Türkiye, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatması şiddetle kınandı.

"BÖLGEDEKİ BARIŞ VE İSTİKRARA FAYDA SAĞLAMAYACAK"

Söz konusu fırlatmanın, Kuzey Kore'nin uluslararası yükümlülüklerinin yeni bir ihlalini teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, bunun bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi çabalarına yarar sağlamadığının açık olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey Kore'ye, gerek bölgesel gerek uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden balistik füze denemelerine ve diğer faaliyetlerine son vermesi ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerini eksiksiz uygulaması çağrımızı yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

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