Türkiye'den Lübnan açıklaması: Her alanda destek

Lübnan'da 9 yıl sonra yapılan seçimler hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin her alanda desteklemeyi sürdürecekğini belirtti.

"DOST VE KARDEŞ LÜBNAN HALKI" İFADESİ KULLANILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan’da 9 yıl aradan sonra bugün yapılan genel seçimlerin sükunet içinde tamamlanmış olması takdir edildi.

Yapılan açıklamada duyulan memnuniyet belirtilerek, "Seçim sonuçlarının, Lübnan’ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına katkıda bulunmasını; Lübnan halkını kucaklayan bir hükümetin en yakın zamanda kurulmasını temenni ediyoruz. Lübnan’ın egemenlik ve bağımsızlığı ile güvenlik ve istikrarına büyük önem atfeden Türkiye, dost ve kardeş Lübnan halkını ve Hükümetini her alanda desteklemeyi sürdürecektir" denildi.