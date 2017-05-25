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Türkiye'den Manchester bombacısıyla ilgili açıklama

Manchester'daki bombalı saldırının failinin İngiltere'ye geçmek için Türkiye'yi kullandığı iddia edildi. Türkiye'den açıklama geldi.

25.05.2017 - 21:22
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Reuters'ın Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre, Salman Abedi, İstanbul üzerinden Avrupa'ya gitti.

AVRUPA'DAN UYARI GELMEDİ

Türk yetkililer Abedi hakkında Avrupa'dan hiçbir uyarı almadıklarını bu nedenle uçuşuna izin verildiğini söyledi. Habere göre Abedi, önce Avrupa'ya sonra 3. bir ülkeye ardından İstanbul'a, İstanbul'dan da tekrar Avrupa'ya uçtu.

İSTANBUL'DA HİÇ VAKİT GEÇİRMEDİ

Türk yetkililer Abedi'nin Suriye'ye giriş yapmadığını, İstanbul'da ise hiç vakit geçirmediğini sadece transit geciş yaptığını belirtti.

Türkiye'den Manchester bombacısıyla ilgili açıklama(Saldırıyı gerçekleştiren terörist)

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