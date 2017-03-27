Türkiye'den Pakistan'da ameliyat ve sağlık eğitimi

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Pakistan Sağlık Haftası dolayısıyla Pakistan’ın Pencap Eyaleti'ne bağlı Muzaffargarh Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi ile Multan Niştar Üniversite Hastanesinde çeşitli faaliyetler düzenlendi.

Söz konusu faaliyetlere, Türk Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı hastanelerinde görev yapan genel cerrahi, çocuk cerrahisi, üroloji, kadın doğum, ortopedi, göz hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, neonataloji, radyoloji ile anestezi ve reanimasyon branşlarından toplam 14 kişilik uzman heyet katıldı.

BİR HAFTADA 75 ÜCRETSİZ AMELİYAT

Pakistan'da bir haftada 75 ücretsiz ameliyat ve 563 konsültasyon yapıldı. Pakistanlı sağlık personeline 120 saat eğitim verildi.

Sağlık Haftasının düzenlendiği hastanelerde daha önce yapılamayan pek çok ameliyat, Pakistanlı doktorlarla başarıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, iki ülke doktorları arasında karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığının yurt dışına yönelik insani yardım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen Sağlık Haftasında, ihtiyaç sahibi Pakistanlılara ücretsiz ve yerinde hizmet sunuldu.

Öte yandan, Pencap Hükümetince başlatılan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinin genişletilmesine yönelik çalışmaların yerinde görüldüğüne değinilen açıklamada, kısa sürede gelinen noktanın memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.