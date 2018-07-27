Türkiye'den Paraguay'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, içlerinde Paraguay Tarım Bakanı Gneiting, Bakan Yardımcısı Ramirez ve iki pilotun bulunduğu uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN DESTEK

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada "Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Paraguay hükümetine ve halkına taziyelerimizi iletiyoruz." denildi.

"4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİR"

Paraguay Sivil Havacılık yetkilisi Ruben Aguilar, "Uçak Ayolas kentinden havalandıktan kısa bir süre sonra başkent Asuncion'un 380 kilometre doğusundaki bataklık bölgeye düştüğü ve içinde Tarım Bakanı Gneiting'inde bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Uçağın düşme sebebinin henüz bilinmediği ve araştırmaların devam ettiği söylendi.