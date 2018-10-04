Türkiye'den Rumlara: Akdeniz'de sondaj fırsatı vermeyiz

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türkü’nün haklarını gözardı ederek, tek taraflı olarak sınırlandırdığı 7 numaralı sözde ruhsat sahası için uluslararası şirketlere davette bulunma kararı almış olmasını endişe ile karşılıyoruz" denildi.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

"TÜRK TARAFININ HAKLARI HİÇE SAYILIYOR"

"Rum Yönetiminin bu kararı, Kıbrıs Türk tarafının Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit, ayrılmaz hak ve çıkarlarını hiçe sayan tutumunu sürdürmekte olduğunun kanıtıdır. Esasen Rum tarafı, bu şekilde hareket ederek Temmuz 2017’de Kıbrıs Konferansı’nın sonuçsuz bir şekilde kapanmasına neden olan, Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini ve Ada’nın ortak sahibi olduğu gerçeğini hiçe sayan tutumundan vazgeçmediğini bir kez daha ortaya koymaktadır."

"ÜLKEMİZİN HAKLARINI DA İHLAL ETMEKTEDİR"

"Öte yandan bahsekonu karar, ülkemizin bölgedeki kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını ihlal etmektedir. Karara konu 7 numaralı sözde ruhsat sahasının önemli bir bölümü, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığının BM nezdinde de kayda geçirilen dış sınırlarının içinde yer almaktadır."

"İZNİMİZ OLMADAN ARAMA YAPILAMAZ"

"Bilindiği üzere, 2 Mart 2004 tarih ve 12 Mart 2013 tarihli Notalarımızla BM’ye dış sınırlarını bildirdiğimiz kıta sahanlığımızda doğal kaynak arama amacıyla yapılacak her türlü faaliyet, ancak ülkemizin iznine tabi olarak yürütülmektedir."

"İZİNSİZ ARAMALARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

"Tarafımızca vurgulanageldiği üzere, ülkemiz, hiçbir yabancı ülke, şirket veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde fırsat vermeyecektir. "

"KITA SAHANLIĞINDAKİ HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ"

"Ülkemiz, kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumak için gerekli tedbirleri almaya ve her türlü girişim ile sondaj dahil faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir. Nitekim önümüzdeki yakın dönemde Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda ve ayrıca KKTC’nin Türk Petrollerine verdiği ruhsat sahalarında sondaj faaliyetlerinin yapılması planlanmaktadır."

"DİĞER ÜLKE VE ŞİRKETLERİ UYARIYORUZ"

"Bu çerçevede, GKRY’nin vermeye teşebbüs edebileceği hükümsüz ruhsatlara dayanarak Türk kıta sahanlığında herhangi bir hidrokarbon arama çalışması yapılamayacağını belirtiyor ve ihaleye ilgi duyabilecek ülkeleri ve şirketleri, sağduyulu davranmaya ve bölgenin gerçeklerini dikkate alarak hareket etmeye davet ediyoruz."

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