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Türkiye'den Rumlara yeni talimat

Türkiye, askeri maksatlar ile bölgede bulunan deniz kuvvetleri için daha önce yayınladığı ve 22 Şubat’ta bitecek navtex'in 10 Mart’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi | 21.02.2018 - 08:44..
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Türkiye'den Rumlara yeni talimat

RUM

Rumlar İtalyan ENİ şirketi aracılığıyla KKTC’nin Gazimağusa kentine 5 mil mesafede tek yanlı ilan ettikleri 3. parselde doğal gaz sondajı yapmayı planlamış ancak Türk donanmasına bağlı savaş gemileri, navtex uyarınca Saipem 12000 adlı sondaj gemisinin bölgeye girmesine izin vermemişti.

Türkiye 22 Şubat’ta sona erecek olan navtexin bir yenisini yayınlayarak, 3. parsel civarındaki deniz trafiğini 10 Mart tarihine kadar yeniden bağladı.

İTALYAN GEMİSİ BÖLGEYE GİDEMEYECEK

Bu süre zarfında askeri maksatlar için bölgede bulunacak Türk donanmasına bağlı unsurlar, Rumlar adına sondaja hazırlanan İtalyan gemisini bölgeden uzak tutacak.

RUMLAR RAHATSIZ

Bu durum iki haftadır sondaja başlayamayan Rumları rahatsız etti. Rum yönetimi Türkiye'yi Avrupalı (İtalyan, Hollandalı ve Fransız) petrol şirketleri aracılığıyla yapmak istediği doğal gaz sondaj çalışmlarını engellemekle suçluyor. Bugün siyasi partilerin liderleri ile görüşecek olan Rum lider Nikos Anastasiades'in konuyu AB gündemine taşıması bekleniyor.

Navtex nedir?

Denizlerde askeri ya da sivil herhangi bir faaliyette bulunmak isteyenler önceden Navtex mesajları yayınlayarak, deniz trafiğini uyarıyor.

Rum yönetimi Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

Türkiye'den Rumlara yeni talimat

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