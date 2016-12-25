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Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Karadeniz’de düşen uçakla ilgili olarak Rusya’ya taziyelerini iletti.

Haber Merkezi | 25.12.2016 - 10:59
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ASD

Rusya'da 84'ü yolcu 8 müretttebat 92 yolcu bulunan askeri uçak Karadeniz üzerindeyken radardan kaybolduktan sonra düştü.

BAKAN IŞIK'TAN TAZİYE MESAJI

Tupolev Tu-154 tipi uçağın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinden havalandıktan sonra Karadeniz’e düşmesiyle ilgili açıklamada bulunan Işık, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah Soçi'den kalkan Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait TU-154 tipi askeri nakliye uçağının Karadeniz'de Rus arama kurtarma sahası içinde bulunan bir yere düştüğünü ve uçakta bulunan mürettebat ile yolcuların hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bütün Rus halkına baş sağlığı diliyorum." dedi.

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