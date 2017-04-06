Türkiye'den Somali'deki bombalı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucunda aralarında ilköğretim ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 7 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Somali'de İç Güvenlik ile Gençlik ve Spor bakanlıkları yakınında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.