Türkiye'den Somali'ye yardım eli

Somali Başbakan Yardımcısı Mehdi Mohamed Guuled Khadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Somali halkına yardım elini uzattığını belirterek, "Türkiye'den gelen askeri ambulans uçak şimdi 40 yaralımızı aldı, diğer yaralıları da almak için tekrar geri gelecek." dedi.

SAĞLIK BAKANI SOMALİ'DE

Somali'ye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'nın da iştirak ettiği yaralıların nakledilmesine, Somali Başbakanı Hasan Ali Khaire, Başbakan Yardımcısı Mehdi Mohamed Guuled Khadar ve Somalili bazı milletvekilleri de katıldı.

Bakan Demircan, başkent Mogadişu'daki saldırıların ardından Somalili yetkililere destek vermek ve tedavi olacak yaralıların Türkiye'ye naklinin koordinasyonunu sağlamak üzere bu ülkeye gelmişti.

YARDIM EDEN İLK ÜLKE TÜRKİYE

Öte yandan Somali Dışişleri Bakanı Yusuf Garaad Omar, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Mogadişu'daki bombalı saldırının ardından Somali'ye doktor ve tıbbi destek gönderen ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, bundan dolayı teşekkür etti.