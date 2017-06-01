Türkiye'den Ukrayna'ya pasaportsuz seyahat dönemi

1 Benzin ve motorine indirim Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 14, motorine ise 16 kuruş indirim bekleniyor.

2 Göçük altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı Zonguldak'ta bir maden ocağında yaşanan göçükte mahsur kalan işçilerden Volkan Köroğlu'nun cesedine 31 saat sonra ulaşıldı.

3 Şırnak Şehitleri için askeri tören Dün akşam saatlerinde Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerden 7'si için askeri tören düzenleniyor.

4 İşte Avrupa Ligi'ne katılacak takımlarımız Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından ülkemizi gelecek sezon Avrupa Ligi'nde temsil edecek takımlar belli oldu.

5 12 yaşındayken tecavüzüne uğradığı karısından boşandı ABD'de yaşayan 33 yaşındaki adam, 12 yaşındayken kendisine tecavüz eden ancak daha sonra karısı olan 55 yaşındaki kadından ayrıldı.

6 Boğaz'da yıkımlar devam ediyor İstanbul Boğazı'nda bir kafenin, Galatasaray Adası'nın ardından adanın karşısındaki bir iş yeri de belediyece yıkıldı.