taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.542
USD
3,5272
EURO
3,9677
ALTIN
143,74
PETR
51,1200

Türkiye'den Ukrayna'ya pasaportsuz seyahat dönemi

Türkiye ile Ukrayna arasında yapılan anlaşmadan sonra iki ülke arasındaki pasaportsuz seyahat dönemi bugün başlayacak.

01.06.2017 - 08:47
  1. Haberler
  2. Gündem

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sibiga, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Türkiye arasında çipli kimlik kartlarıyla karşılıklı pasaportsuz seyahat uygulamasının bugün resmen başlayacağını duyurdu.

İMZALANAN ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma, 14 Mart 2017 tarihinde Ankarada Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar ile Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Andriy Sıbiga tarafından imzalanmıştı.

Ukrayna, uygulamayı 17 Mayıs, Türkiye 20 Mayıs tarihinde onaylamıştı.

İLİŞKİLER GELİŞECEK

Ukrayna hükümetinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve sosyal, ekonomik, kültür, insani alanlardaki ilişkilerin yoğunlaştırılmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Şırnak Şehitleri için askeri tören
Dün akşam saatlerinde Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerden 7'si için askeri tören düzenleniyor.
Şehit Aydoğan Aydın'ın Hanke'ye Ağıt isimli şiiri
Şırnak'ta düşen askeri helikopterde şehit olan 13 askerden biri de Tümgeneral Aydoğan Aydın'dı.
Yurda dönmeyen FETÖ'cüler vatandaşlıktan çıkarılacak
Yurt dışındaki FETÖ şüphelilerine “Yurda dön” çağrısı yapılacak. 3 ay içinde dönmeyenler vatandaşlıktan çıkarılacak.
Şırnak'ta şehit olan askerlerin isimleri açıklandı
Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında 13 asker şehit düştü. Türkiye, şehitlerin yasına boğuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

143
Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

166
Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

53
Cougar tipi helikopter kazalarında 28 asker şehit oldu

Cougar tipi helikopter kazalarında 28 asker şehit oldu

48
Nazlı Çelik şehitleri andı

Nazlı Çelik şehitleri andı

32
Türkiye Kupası'nda şampiyon Konyaspor

Türkiye Kupası'nda şampiyon Konyaspor

65
Ahmet Zeki Üçok: FETÖ'cüler yeni bir senaryo sahneliyor

Ahmet Zeki Üçok: FETÖ'cüler yeni bir senaryo sahneliyor

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM