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Türkiye'den vize adımı

ABD'lilerin vize başvuruları sınırlı sayıda alınmaya başladı.

06.11.2017 - 19:45
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Türkiye'den vize adımı

ABD vize bilgi servisinin, ABD misyonlarına vize başvurusu yapan bazı Türk vatandaşlarına gönderdiği elektronik postalarda, Türkiye'deki ABD misyonunun, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başladığı belirtilmişti.

WASHİNGTON ELÇİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Washington Büyükelçiliği de ABD vatandaşlarının vize başvurularını sınırlı ölçüde almaya başladığını açıkladı. Açıklama şöyle:

"Türkiye ABD'deki diplomatik ve konsüler misyonlarından ABD vatandaşlarının vize başvurularını sınırlı ölçüde almaya başlamaktadır."

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