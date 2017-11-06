Türkiye'den vize adımı

Yabancı futbolcu sayısıyla ilgili açıklamalar yapan Spor Bakanı Bak, "Yabancı sayısı 5 veya 6 olmalı" dedi.

Batman'da gebe olan kediye sezaryenle doğum yaptırıldı.

Kedi sezaryen ile 4 yavru doğurdu

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Fikirci Bey yazdı: ACİZ DEVLET

ABD siyasetinde “aciz devlet, başarısız devlet” anlamına gelmektedir. Hedef Türkiye'yi Suriye gibi bir aciz devlet haline getirmek ve...