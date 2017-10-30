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Türkiye'den Yemen'e 175 ton un gitti

Türk beklenilendir sözü bir kez daha karşılığını buldu. Türkiye yine yaşam şartlarının zorlaştığı Yemen'e yardım götürdü.

30.10.2017 - 05:08
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Türkiye'den Yemen'e 175 ton un gitti

2 yıldan fazladır çatışmaların devam ettiği, insani şartların ağırlaştığı ve altyapının zarar gördüğü Yemen'e Türkiye'den 175 ton un götürüldü.

Türkiye'den Yemen'e 175 ton un gitti

Yapılan gıda yardımı, Aden Körfezi'nin sonunda Yemen kıyılarına 500 kilometre mesafede yer alan 4 adacıktan oluşan Sokatra vilayetindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

TÜRKİYE'NİN YARDIMLARI 'TÜRK BEKLENİLENDİR' SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Son yıllarda insani şartların altında yaşama mücadelesi veren birçok yere yardım eden Türkiye, Yemen'e bir kez daha el uzattı. Türkiye'nin yardımları Tufan Gündüz'ün daha önce anlatmış olduğu bir yaşanmış hikayeyi akıllara getirdi.

Yıllar önce Prof DR. Tufan Gündüz, 2009 yılında Bosna'dayken yaşanmış bir anıyı Pelin Çift ile Gündem Ötesi programında anlatmış ve izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu.

Tufan Gündüz'ün Türk beklenilendir anısı

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