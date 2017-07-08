Türkiye'den Yemen'e 20 milyon liralık insani yardım

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, "Umudu Ol" kampanyası kapsamında harekete geçti.

Bakanlık Yemen'de kolera salgınından etkilenenlere, insani yardım ulaştırılması için çalışmalara başlarken, bu kapsamda ilk yardımın yarın ülkeye gönderileceği belirtildi.

Bakanlık İskenderun Limanı'ndan yarın 13.00'te hareket edecek gemiyle Yemen'e 20 milyon lira değerinde sahra hastanesi, ilaç ve tıbbi malzeme ulaştıracak.

Yardım paketinde, tam teşekküllü iki sahra hastanesi, 47 ton ilaç, 70 ton tıbbi malzeme olmak üzere toplam 120 ton malzeme bulunuyor.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Dünya Sağlık Asamblesi vesilesiyle mayıs ayında, Cenevre'de Yemen Nüfus ve Halk Sağlığı Bakan Yardımcısı ile görüşmüştü.

GEMİ, BİR HAFTA İÇİNDE YEMEN'DE OLACAK

Bakan Akdağ, 7 Haziran'da Ankara'da kabul ettiği Yemen'in Ankara Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi'den, Yemen'deki kolera salgınına ilişkin son durum hakkında bilgi de almıştı. Bu kapsamda hazırlanan 120 tonluk ilaç ve insani yardım malzemesinin Yemen'e gönderilmesine karar verilmişti.

Geçtiğimiz ay Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan uçakla gönderilmesi planlanan yardım malzemeleri, gerekli uçuş izinlerinin gecikmesi nedeniyle İskenderun Limanı'ndan yarın hareket edecek gemiyle Yemen'e ulaştırılacak. Geminin bir hafta içerisinde Yemen'de olması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen yardım malzemeleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan temin edilen kolera tedavisinde kullanılacak serumlar, antibiyotikler, oral rehidratasyon sıvısı, dezenfektanlar, vitamin ilaçları, parenteral beslenme ürün ve setleri, süt tozu ve hasta muayenesinde kullanılacak tansiyon aleti, muayene setleri, kateter, enjektör, gaz kompresleri, koruyucu elbise ve eldivenleri içeriyor.

Yardım malzemeleri arasında, Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan temin edilen içme sularının dezenfeksiyonu için kullanılacak klor tableti ve klor ölçüm cihazı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden temin edilen tam teşekküllü iki Sahra Hastanesi ve diğer gıda ve insani yarım malzemesinden oluşan 120 tonluk ilaç ve tıbbi malzeme yer alıyor.

BİN 500'ÜN ÜZERİNDE İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Yemen'deki mevcut durum dolayısıyla sağlıklı su ve gıda maddelerine erişimin kısıtlı olması nedeniyle ortaya çıkan kolera salgınında bugüne kadar dörtte biri çocuk olmak üzere bin 500'ün üzerinde insan hayatını kaybetti. Kolera salgınından etkilenenlerin sayısı da 246 bine yaklaştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan son açıklamaya göre, kolera salgını bütün illerde hızla yayılmaya devam ediyor.

Sadece 2 ayda 200 binden fazla şüpheli vaka tespit edildi. Her gün ortalama 5 bin yeni vaka artışı yaşanıyor. Ayrıca Yemen'de yaşanan iç karışıklık ve çatışmalar nedeniyle 21 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor, 12 milyon kişi de ciddi hastalık ve açlık pençesinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

2 milyon çocuğun açlık sınırı altında hayatta kalma mücadelesi verdiği Yemen'de, halen mevcut sağlık tesislerinin sadece yüzde 40'ı faaliyet gösteriyor. Yemen'de, personel ve ilaç tıbbi malzeme eksiklikleri nedeniyle sınırlı sağlık hizmeti verilebiliyor.

161 YEMENLİ ADEN'E DÖNDÜ

Sağlık Bakanlığı, geçen yıl sonunda da hasta ve refakatçilerden oluşan 183 Yemen vatandaşını Türkiye'ye getirerek Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmasını sağlamıştı.

Tedavileri tamamlanan 161 kişi Aden'e dönerken, tedavi süreçleri devam eden 22 Yemen vatandaşının da önümüzdeki günlerde ülkelerine gönderilecek.

Bakanlık tarafından daha önce de Somali'deki kolera salgını için de ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz ile diğer yardım malzemeleri ulaştırılmıştı.

Türk Kızılayı tarafından "Umudu Ol" kampanyası kapsamında "Sebat" adlı insani yardım gemisiyle 24 tonluk ilaç ve tıbbi malzeme ile tam teşekküllü halk sağlığı laboratuvar cihazları, 16 Haziran'da Somali'nin başkenti Mogadişu'ya yollanmıştı.

Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan doktor ve sağlık personeli, salgın bölgesinde hizmet vermek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmişti.