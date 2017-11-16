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Türkiye'den yola çıkan domatesler Rusya'ya ulaştı

Yaklaşık 2 yıl sonra Türkiye'den yola çıkan domates yüklü tırların Rusya'ya ulaştığı belirtildi.

16.11.2017 - 22:42
  1. Haberler
  2. Ekonomi

20 ton Türk domatesini taşıyan ilk tırın Rusya'ya ulaştığını açıklayan Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi Bryansk ve Smolensk Oblastları Yönetimi, 30 ton daha domates alınacağını belirtti.

Türkiye'den yola çıkan domatesler Rusya'ya ulaştı

50 TON DOMATES ALACAKLAR

Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yapılan açıklamada, "Türkiye'den bu yıl resmi olarak belirlenen şirketten alınan 20 ton domatesi taşıyan ilk tır bugün Rusya'ya geldi. Şu anda tırın standart gümrük ve bitki sağlığı kontrolleri yapılıyor" denildi.

Bandita türü domateslerin Agrobay şirketi tarafından üretildiği ve ihraç edildiği belirtildi. Rusya bu yıl Türkiye'den toplamda 50 ton domatesi dört Türk şirketinden alacak.

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