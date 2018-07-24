Türkiye'den Yunanistan'a yardıma hazırız mesajı

Beyoğlu'nda toprak kayması paniğe neden oldu

Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo'nun sağlık kontrollerinde biyolojik yaşının 20 olduğu tespit edildi.

Gece saatlerinde başlayan yağmurla Marmara çevresinde son 24 saat içinde 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi.

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