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Türkiye'den Yunanistan'a yardıma hazırız mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşını arayarak Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu söyledi.

AA | 24.07.2018 - 10:22..
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Türkiye'den Yunanistan'a yardıma hazırız mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Kocias ile telefon görüşmesinde Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ve ölenler için taziyelerini ilettti.

YARDIMA HAZIRIZ

Çavuşoğlu, Kocias'a Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

ORMANLAR YANIYOR

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu 50 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

DENİZE SIĞINDILAR

Yangın felaketinden kaçmaya çalışanlar, deniz kenarlarına akın etti.

Denize girerek alevlerin etkisinden kurtulmaya çalışanlar büyük zorluk içerisinde.

OHAL'in ilan edildiği bölgede insanlar yardım bekliyor. Hükümet çaresiz bir şekilde Avrupa Birliği'nden yardım istedi.

Türkiye'den Yunanistan'a yardıma hazırız mesajı

Türkiye'den Yunanistan'a yardıma hazırız mesajı

Türkiye'den Yunanistan'a yardıma hazırız mesajı

Türkiye'den Yunanistan'a yardıma hazırız mesajı

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