Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce kamu- özel iş birliğinde yaptırılan ve 362 milyon liraya mal olacak hastane bu yıl tamamlanacak. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 175 milyon lira maliyetle yapılan Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin de en geç Eylül ayında hizmete girmesi planlanıyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İki hastanenin hizmete girmesiyle kentin sağlık alanında 25 yıllık ihtiyacının karşılanmış olacağı ifade edildi. Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, 2016 yılında başlanan şehir hastanesi yapım çalışmalarının çok hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin 5. şehir hastanesinde sona doğru İZLE



"TÜRKİYE'DE AÇILAN BEŞİNCİ ŞEHİR HASTANESİ"

Bu yıl Kasım ayında bitmesi planlanan şehir hastanesinin yüklenici firma tarafından belirtilen süreden daha önce bitirilip teslim edileceğini aktaran Yemenici, "Çok hummalı bir çalışma var. Bu yıl içerisinde açılacak hastanemiz. Türkiye'de açılan 5. şehir hastanemiz olacak. Şehir hastanesinde 224 tek kişilik ve 96'sı çift kişilik toplam 320 hasta odası ile hizmet verecek. 122 yoğun bakımı, 19 ameliyathane ve 156 poliklinik odası toplam 558 yataklı dev bir sağlık tesisini Manisa'ya kazandırmış olacağız." dedi.

KENT KONUMUNA GELECEK

Yemenici, şehir hastanesi ile 455 yataklı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin de faaliyete geçeceğini dile getirerek, iki hastane ile Manisa'nın il dışına hasta sevk eden kent değil, dışarıdan hasta sevki alan kent konumuna geleceğini vurguladı.

"25 YIL BOYUNCA HASTANE İHTİYACI OLMAYACAK"

İki hastanenin bölgede çok önemli hizmetler vereceğini dile getiren Yemenici, "Manisa büyük bir il, 1 milyon 400 bin üzerinde nüfusu var. 100 bin nüfusun üzerinde 7 tane ilçesi var. İlçelerimizdeki bu yoğunluğu yeni hastanelerimiz kaldıracak. Özelikle yoğun bakım yatağı bulma konusunda ilimiz sıkıntı çekmekteydi. İzmir başta olmak üzere civar illere, İstanbul ve Ankara'ya hastalarımızı gönderiyoruz. Özelikle şehir hastanemiz açıldığında artık hiçbir hastamızı il dışına göndermeyeceğiz. Artık diğer civar illerden de yoğun bakım hastalarını burada kabul edebileceğiz. Manisa merkezde 25 yıl boyunca bir hastane ihtiyacı olmayacak. Tabii geliştirmeler ve farklı sağlık ihtiyaçları çıkacaktır, ona göre geliştirmeler devam edecektir." dedi.