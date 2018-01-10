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Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

Katar'da yayın yapan El Cezire televizyonunda; Türkiye'nin Afrin ve Menbiç'e yönelik operasyon için son hazırlıkları yaptığı ifade edildi.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 07:34..
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Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde Amerika destekli teröristlerin terör koridoru oluşturmasına izin vermeyecek.

AFRİN VE MENBİÇ

Bu kapsamda sınıra askeri sevkiyaylarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin ve Menbiç'i terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının elinden alacak.

KATAR TAKİPTE

Bölgede huzur ve güvenliği sağlamayı hedefleyen Mehmetçik, bölgeyi gerçek sahiplerine teslim edecek.

Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

SON HAZIRLIKLAR

Türkiye'nin yaptığı hazırlıklar Katar tarafından da yakından takip ediliyor. Türkiye'yi bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olarak gören Katar'da yayın yapan El Cezire televizyonunda operasyonlar hakkındaki bilgiler son dakika olarak verildi.

Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

"HAREKATIN TÜRKLER İÇİN ZAMANI GELDİ"

El Cezire yayınına katılan El Mutez Billah Hasan adlı muhabir, "Erdoğan, zamanlama açısından bu harekata neden olan sebeplerden bahsetmedi ancak son zamanlarda ABD’nin YPG’ye verdiği desteği keza Halkbank üzerinden ABD’de veya en azından Gülen ile bağlantılı bir ekip tarafından oynanan oyunlarla Türkiye’deki iç istikrarın hedeflediğini açıkça ifade ediyor. Bütün bu nedenleri yan yana koyduğumuzda bu harekatın Türkler için zamanının geldiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

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