taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.912
USD
3,9355
EURO
4,6220
ALTIN
161,94
PETR
62,2900

Türkiye'nin Afrin hazırlığı PKK'yı telaşlandırdı

PKK elebaşlarından Murat Karayılan, Türkiye'nin Afrin'e operasyon düzenlememesi için Rusya'dan yardım istedi.

21.11.2017 - 09:44
  1. Haberler
  2. Gündem
Türkiye'nin Afrin hazırlığı PKK'yı telaşlandırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin kontrolünde olan Afrin'e operasyon için hazırlıklarını tamamlamak üzere.

AFRİN'DE SONA DOĞRU

Bölgeyi ele geçirerek örgüte ağır bir darbe vurmayı planlayan TSK, teröristleri adeta kıskaca aldı.

PKK PANİK YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her an operasyonun yapılabileceğinin sinyalini vermesinden sonra PKK'lı teröristler de telaş yaptı.

PUTİN'E YALVARDI

Örgütün medyasına konuşan PKK elebaşı Murat Karayılan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım istedi.

"TÜRKİYE'Yİ BİZDEN UZAK TUTUN"

Söz konusu saldırıya Rusya'nın izin vermemesi gerektiğini söyleyen Karayılan, Türkiye'nin kendilerinen uzak tutulmasını istedi.

"RUSYA YÖNETİMİNDEN BEKLENTİMİZ..."

PKK elebaşı, "Türkiye Afrin'e saldırırsa bunu Rusya'nın saldırısı olarak göreceğiz. Sayın Putin'in bu plana düşmemesini umuyorum. Rusya yönetiminden beklentimiz bu yöndedir. Rusya yönetiminin bunu iyi bilmesi lazım." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Hulusi Akar Rusya'ya gitti
Rusya ve İran Genelkurmay başkanları ile görüşecek.
Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü
Batı medyasının sık sık röportaj yaptığı Zozan Temir isimli PKK'lı terörist, Şırnak'taki hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı
Türkiye, hava sahasını, dört yıllık aradan sonra Rusya Hava Kuvvetleri'ne açtı.
HDP'li Garo Paylan Türkiye'nin S-400 almasına tepkili
Meclis'te konuşma yapan HDP'li vekil, Türkiye'nin S-400'leri neden aldığını sorgulayarak "Kimde füze var ki bize saldırsın?" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı

Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı

39
CHP'li Mustafa Balbay'ın kahkaha attıran iddiası

CHP'li Mustafa Balbay'ın kahkaha attıran iddiası

114
Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

100
Ahmet Hakan'dan HDP'li vekillere: Artık seçiminizi yapın

Ahmet Hakan'dan HDP'li vekillere: Artık seçiminizi yapın

78
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

170
Bakan Albayrak madenlerdeki sömürü düzenini bitirecek

Bakan Albayrak madenlerdeki sömürü düzenini bitirecek

44
Koreli Ayla'dan gazi babasına ziyaret

Koreli Ayla'dan gazi babasına ziyaret

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM