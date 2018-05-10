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Türkiye'nin aradığı tutuklu, Yunanistan'da bırakıldı

Yunanistan'da kısa süre önce gözaltına alınan ve Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı eski Kuşadası Marina Müdürü Haydar Mengi, 20 bin avro kefaletle serbest bırakıldı.

AA | 10.05.2018 - 01:40..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Yunanistan'da kısa süre önce gözaltına alınan ve Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı eski Kuşadası Marina Müdürü Haydar Mengi, Avrupa'da yasal olarak ikamet ettiği gerekçesiyle 20 bin avro kefaletle serbest bırakıldı.

Yunan medyasındaki haberlere göre, Selanik Diavata Cezaevinde tutuklu bulunan 62 yaşındaki Mengi'nin, tutukluluk haline itirazı Selanik İstinaf  Mahkemesinde görüşüldü.

Mahkeme, adli kontrol ve yurt dışı yasağı koyduğu Mengi'nin, daimi  ikamet yerinin Yunanistan olduğuna ve Avrupa’da yasal şekilde bulunduğuna  hükmederek, Türkiye’nin hakkındaki iade talebi görüşülünceye kadar Atina’daki  evinde kalmasını kararlaştırdı.

Türkiye'nin aradığı tutuklu, Yunanistan'da bırakıldı

Mengi'nin, mahkemedeki ifadesinde, “Türkiye’de hakkında çıkarılan  mahkumiyet kararının siyasi olduğunu ve baskılar üzerine ülkeyi terk ettiğini” iddia ettiği belirtildi.

Türkiye'ye iade talebine ilişkin belgelerin Türk makamları tarafından  tamamlanmasının ardından yeni bir duruşma tarihi belirleneceği kaydedildi.

Mengi ayrıca, 24 Haziran'daki genel seçimlerde Demokrat Parti’den (DP)  milletvekili aday adayı olduğuna dair bir belge ibraz etti.

TURBAN VURGUNU SANIĞI

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Mengi, hakkında dolandırıcılık ve gasp suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Mengi, geçen ay Yunanistan’ın Makedonya sınırındaki Evzonos Gümrük Kapısı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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