Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası THY'den birlik mesajı

Türk Hava Yolları reklam filminde, özellikle geçtiğimiz yıl 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletçe büyük sınavlar verdiğimiz, tarihimizden miras kalan birlik ve beraberlik ruhu sayesinde bu zorlukların da üstesinden gelindiği dönemde, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak milli bir çağrıya imza attı.

THY'nin yayına giren son reklam filminde, TRT'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan seslendirme yaptı.

Türk Hava Yolları - Bu yolculukta beraberiz İZLE