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Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası THY'den birlik mesajı

Ülkemizdeki zorlu süreçleri bütünüyle bertaraf etmek adına milli havayolu şirketimiz THY reklam filminde milli birliğe vurgu yaptı.

15.07.2017 - 13:45
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Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası THY'den birlik mesajı

Türk Hava Yolları reklam filminde, özellikle geçtiğimiz yıl 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletçe büyük sınavlar verdiğimiz, tarihimizden miras kalan birlik ve beraberlik ruhu sayesinde bu zorlukların da üstesinden gelindiği dönemde, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak milli bir çağrıya imza attı.

THY'nin yayına giren son reklam filminde, TRT'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan seslendirme yaptı.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası THY'den birlik mesajı

Türk Hava Yolları - Bu yolculukta beraberiz İZLE

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası THY'den birlik mesajı

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası THY'den birlik mesajı

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