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Türkiye'nin BM Temsilcisi: PYD hala çocukları kullanıyor

Feridun Sinirlioğlu, PKK/PYD terör örgütünün 15 yaş altı kız ve erkek çocuklarını terör saldırılarında kullanmaya devam ettiğini söyledi.

01.11.2017 - 03:16
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Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde "çatışma ortamlarında çocuklar" konusunun ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Silahlı Çatışmalarda Çocuklar Raporu"ndaki endişelerinin paylaşıldığını bildirdi.

Türkiye'nin BM Temsilcisi: PYD hala çocukları kullanıyor

"KAÇIRMA, İŞKENCE VE CİNSEL ŞİDDET"

Çatışmaların değişen karmaşık yapısının çocuklara yönelik ihlallerin artmasına neden olduğuna dikkati çeken Sinirlioğlu, çatışmalarda çocukların yaygın olarak kullanılması, kaçırma, işkence ve cinsel şiddet, okullara ve hastanelere yönelik saldırılar ile insani yardımların engellenmesinin çatışma modelleri haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin BM Temsilcisi: PYD hala çocukları kullanıyor

"ÇOCUKLARA YÖNELİK İHLALLER ENDİŞE VERİCİ"

Uluslararası toplumu, binlerce çocuğun ölümünü, okul, hastane ve pazar yerlerine yönelik saldırı ve hava saldırılarını önlemede başarısız olmakla eleştiren Sinirlioğlu, DEAŞ, Boko Haram, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin çocuklara yönelik ihlallerinin endişe verici olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin BM Temsilcisi: PYD hala çocukları kullanıyor

"ÇOCUKLAR ÖLÜME SÜRÜKLENİYOR"

Sinirlioğlu, "PKK/PYD terör örgütü 15 yaş altı kız ve erkek çocuklarını terör saldırılarında kullanmaya devam ediyor ve bu çocuklar iğrenç terör örgütlerince ölüme sürükleniyor." dedi.

Uluslararası topluma, çatışmalarda çocukların korunması için ortak ve sağlam bir siyasi kararlılık göstermesi çağrısında bulunan Sinirlioğlu, Türkiye'nin 3,3 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını ve savaşın mülteci çocuklar üzerindeki etkisine bizzat tanık olduğunu sözlerine ekledi.

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