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'Türkiye'nin Çatısı' doğal akvaryum gibi büyülüyor

Türkiye'nin en büyük milli parklarından Ağrı Dağı Milli Parkı, su altı güzellikleriyle ilgi topluyor.

AA | 16.07.2018 - 13:40..
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Yüksekliği dolayısıyla "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu ve Bulakbaşı suları, bulundukları bölgeye can verirken, su altında ise birbirinden güzel flora ve faunayı barındırıyor.

'Türkiye'nin Çatısı' doğal akvaryum gibi büyülüyor

DOĞAL BİR AKVARYUMU ANDIRIYOR

Ağrı Dağı'nın zirvesindeki karların erimesiyle biriken suların beslediği bölge, onlarca su altı bitkisi ile balık, kemirgen, sürüngen ve yumuşakçalarla adeta doğal bir akvaryumu andırıyor.

Türkiye'nin çatısı doğal akvaryum gibi İZLE

Amatör dalgıçların ve su altı meraklılarının ilgisini çeken alan, her geçen gün yayılan ünüyle farklı bölgelerden gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.

'Türkiye'nin Çatısı' doğal akvaryum gibi büyülüyor

"BÖLGE BİRÇOK GÜZELLİĞİ BARINDIRIYOR"

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı Dağı Milli Parkı'nın Doğu Anadolu bölgesi için önemli değerlerden biri olduğunu söyledi. Bulakbaşı ve Karasu sazlığının canlılar için önemli bir yaşam alanı olduğunu belirten Türkoğlu, "Bu sulak alanlarda Ağrı Dağı ve Aras Nehri'nden gelen alüvyal toprakların, verimli suların, planktonların oluşturduğu su altındaki besin zenginliğinden zooplankton (sularda bulunan, ancak mikroskopla görülebilen yaratıklar) oluşmasıyla bunlarla beslenen balık ve diğer canlılara yaşama imkanı sağlamaktadır." dedi.

'Türkiye'nin Çatısı' doğal akvaryum gibi büyülüyor

"ETRAFINDA AĞRI DAĞI'NIN GÜZELLİKLERİ GÖRÜLÜYOR"

Sulak alanın bulunduğu bölgenin de birçok doğal güzelliği barındırdığını aktaran Türkoğlu, "Bu haliyle adeta doğal bir akvaryum gibi görüntüler sergilemektedir. Özellikle ıstakoz, sarı balık, caner balığı, sazan balığı dediğimiz türlerden balık türlerimiz yaşamaktadır. Bunun dışında, özellikle Edirne ve Iğdır'da görülen su maymunu, bayrak niteliğinde bir görünüm sağlamaktadır. Buradaki bu verimliliğin sonucunda Ağrı Dağı ve Aras'tan gelen suların oluşturduğu alanda oldukça çeşitli kuş türlerimiz de yaşamaktadır. Etrafında ise Ağrı Dağı'nın sunmuş olduğu güzellikleri görmekteyiz." dedi.

'Türkiye'nin Çatısı' doğal akvaryum gibi büyülüyor

'Türkiye'nin Çatısı' doğal akvaryum gibi büyülüyor

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