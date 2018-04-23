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Türkiye'nin çatısı yeniden gelinliğini giydi

Rakımı sebebiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Büyük Ağrı Dağı ve çevresi, etkili kar yağışıyla beyaza büründü

AA | 23.04.2018 - 12:17..
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Iğdır ve Ağrı il sınırlarında bulunan ve 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Büyük Ağrı Dağı ve çevresinde nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

Türkiye'nin çatısı yeniden gelinliğini giydi

KARLA KAPLANDI

İlkbahardaki kar yağışıyla Ağrı Dağı'nın zirvesinden 2 bin metresine kadar olan bölümü yeniden karla kaplandı.

Türkiye'nin çatısı yeniden gelinliğini giydi

Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırındaki Büyük Ağrı Dağı'nın yanı sıra 3 bin 986 rakımlı Küçük Ağrı Dağı da kar yağışı sonrası beyaza büründü. Bölgede, ilgi çekici görüntüler oluştu.

Türkiye'nin çatısı yeniden gelinliğini giydi

Türkiye'nin çatısı yeniden gelinliğini giydi

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