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Türkiye’nin dört bir yanında fırtına alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Doğu Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı ve Orta Akdeniz'de fırtına uyarısı yaptı.

İHA | 23.01.2018 - 19:42..
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Yapılan değerlendirmelerde Doğu Karadeniz’de rüzgârın bugün (salı) öğleden sonra kuvvetini artırarak batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

METEOROLOJİ UYARDI

Marmara’da rüzgarın yarın (çarşamba) öğleden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden 5 ila 7 yer yer 8 (40-60 yer yer 75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın perşembe günü ilk saatlerinde etkisin kaybetmesi tahmin ediliyor.

CUMA AKŞAMI SON BULACAK

Ege’de rüzgarın yarın (çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) fırtına, güneyinde 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Kuzey Ege’de perşembe günü sabah saatlerinden itibaren, Güney Ege’de cuma 26 Ocak günü ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Türkiye’nin dört bir yanında fırtına alarmı

BATI AKDENİZ'DE SON DURUM

Batı Akdeniz’de rüzgarın yarın (çarşamba) akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) perşembe günü 25 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü 26 Ocak Cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

ORTA AKDENİZ

Orta Akdeniz’de rüzgarın perşembe günü 25 Ocak Perşembe sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü 26 Ocak CUma günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

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