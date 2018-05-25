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Türkiye'nin eğittiği Suriyeli polisler, Afrin’de görevde

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen Afrin'de, Suriyeli 620 polis bölgede göreve başladı.

AA | 25.05.2018 - 23:10..
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Türkiye'nin eğittiği Suriyeli polisler, Afrin’de görevde

Polis Akademisi Başkanlığının katkılarıyla eğitim alan Suriyeli polisler, Afrin kent merkezinde düzenlenen yemin törenin ardından göreve başladı.

Türkiye'nin eğittiği Suriyeli polisler, Afrin’de görevde

Asayiş, terörle mücadele ve trafik gibi alanlarda eğitim alan polisler, Afrin merkezinde Emniyet Müdürlüğü olarak hizmet verecek binada görev yapacak. Polisler, TSK ve ÖSO'nun YPG/PKK üyesi teröristlerden arındırdığı Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde güvenliği sağlayacak.

Türkiye'nin eğittiği Suriyeli polisler, Afrin’de görevde

Suriyeli polisler, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahalde operasyon eğitimi ile el yapımı patlayıcı imhası ve olay yeri inceleme konularında eğitim aldı.

Türkiye'nin eğittiği Suriyeli polisler, Afrin’de görevde

Türkiye'nin eğittiği Suriyeli polisler, Afrin’de görevde

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